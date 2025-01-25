Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden ülkemizi kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iç tartışmalar ve iç kavgalar ile Türkiye'nin vaktinin ve enerjisinin heba edildiğini belirterek, "Bu sefer emellerine ulaşamayacaklar. 40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyerleri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassasiyeti paylaştıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Van’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edremit ilçesine geçerek Nur Tatar Spor Salonu'nu dolduran partililere hitap etti. Kongre nedeniyle görevi devreden ve devralanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayınız bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, dışlanmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes ömrü ve sağlığı el verdiği müddetçe, oturduğu binada, ikamet ettiği mahallede, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede velhasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir" dedi.

'SEÇİMLERİ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE BİR OYLA KAZANACAĞIZ'

Konuşmasını Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Şiiri'nden bir bölüm okuyarak sürdüren Erdoğan, "Eser ve hizmet yarışımızda arkadaşlarımızı her iki dünyadaki yoldaşlarımız olarak görüyor ve isimlerini kalbimizin en mutena köşesine nakşediyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek, insanımızın aklına ve yüreğine hitap ederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. 'AK Kadınlar'a özellikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir. Ancak yeterli değildir. Biz günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın yüzyıllık okul rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum. Sevgili Vanlılar, çok değerli yol arkadaşlarım, şunu tüm kalbimle bugün bir kez daha ifade etmek isterim. Biz muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Tabiri caizse 40 dereden su getirerek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz, 81 vilayetimizin tamamında seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla özellikle buraya dikkat edelim. 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024' te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak, bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan vesilesi olarak da görüyoruz. Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları da belirliyoruz. Buna göre hedefimiz şöyledir; inşallah 2028'deki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha açacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız" diye konuştu.

VAN'A YAPILAN YATIRIMLAR, 552 MİLYARI GEÇTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 22 yılında 81 vilayetinde destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attıklarını belirterek, "Van'a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Sağlıkta 15 milyar lira, ulaştırmada 76 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar liralık yatırım, enerjide 44 milyar lirada, kültür ve turizmde 2 milyar liralık eseri şehrimize kazandırdık. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Van'da 10 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. 7'sinin yapımı bitti. Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeltepe Tünelimizin sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Tünelimizin sol tüpünde de çalışmalara devam ediyoruz. Van Çevre Yolu'nu da 3 geliş 3 gidiş olarak inşa ediyoruz. Tatvan-Van arasında seyir süresini 3,5 saate düşürdük. Bundan sonra da Van'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayanların yüzünü asla kara çıkarmadık. Dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine güvenen, itimat edenlerin yüzünü bugüne kadar asla kara çıkarmadıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kardeşlik hukukumuzu korudukça, dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyoruz. İftira atarak, çamur atarak, karalayarak üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun da eğmeyeceğiz. Bizi tahrik etmeye, bizi hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum. Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak, kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarlar ördüler. Böylece Türkiye'ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Biz kaybettikçe onlar kazandı. Milletimizi ezeli ve ebedi kardeşliğini zedelemeye kalkanlara gereken dersi inanıyorum hanım kardeşlerim verecektir. Sadece milletimin fertleri için değil, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşlerimizle aramızı açmaya kalktılar. Biz kaybettikçe onlar kazandı. Biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Biz yarıştan koptukça onlar hızlandı. Bir daha aynı tecrübelerin bu ülkeye ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç tartışmalarla, iç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar. 40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyerleri yıkılınca birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak bir hassasiyeti paylaştıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Operasyonlarımız neticesinde, terör örgütünden yaşanan kan kaybından ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgemizde oluşan avantajlı iklimi bu terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunu sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz teröre karşı verilen mücadeleyi çok daha kararlı devam ettireceğiz. Üzerimizde çok büyük bir emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne istediğini ne talep ettiğini çok iyi biliyoruz. Şimdiye kadar milletimizin çizdiği rotadan siyaset yaptık, milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini kurarak ne demokrasiyi güvenlik için feda ettik ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim."