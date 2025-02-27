Van'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli (2)

85YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 mahalle ve 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yaptı. İpekyolu Belediyesine bağlı işçiler de kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyor.