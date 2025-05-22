Jandarmanın botlarla dronlu inci kefali denetimini DHA görüntüledi
VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü devam ederken, jandarma ekiplerinin dron destekli ve botlarla yaptığı denetimler sürüyor.
VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü devam ederken, jandarma ekiplerinin dron destekli ve botlarla yaptığı denetimler sürüyor. Ekiplerin denetimlerinde, 7 ton 190 kilo kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot, 3 tırıvırı ağ ve 2 bin 780 metre ağ ele geçirilirken, 22 şüpheliye de 368 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Asayiş Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, "Ekiplerimizin koruma çalışmaları sayesinde inci kefali popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır" dedi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında derelere akın eden inci kefallerinin, göç yolculuğu devam ediyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nden üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Koruma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri de yasak boyunca destek veriyor.
Ekipler, karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, termal kameralar ile 7 gün 24 saat zorlu arazi koşullarına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından 4-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında 32 olaya müdahale edildi. Bu tarihler arasındaki denetimlerde 7 ton 190 kilo kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot, 3 tırıvırı ağ ve 2 bin 780 metre ağ ele geçirilirken, 22 şüpheliye ise toplamda 368 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan bölgesinde bulunan Bendimahi Çayı'ndaki sulak alanlarda botlarla, dron destekli denetimler yaptı. Jandarmanın denetimlerini, Demirören Haber Ajansı
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