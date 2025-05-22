Jandarmanın botlarla dronlu inci kefali denetimini DHA görüntüledi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü devam ederken, jandarma ekiplerinin dron destekli ve botlarla yaptığı denetimler sürüyor. Ekiplerin denetimlerinde, 7 ton 190 kilo kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot, 3 tırıvırı ağ ve 2 bin 780 metre ağ ele geçirilirken, 22 şüpheliye de 368 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Asayiş Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, "Ekiplerimizin koruma çalışmaları sayesinde inci kefali popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında derelere akın eden inci kefallerinin, göç yolculuğu devam ediyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nden üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Koruma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri de yasak boyunca destek veriyor.