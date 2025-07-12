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        Van'da ipe dolanan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        VAN'ın Erciş ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe dolanarak asılı kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:33
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        Van'da ipe dolanan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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        VAN'ın Erciş ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe dolanarak asılı kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatı katında bir martının ayaklarından ipe dolanarak asılı kaldığını ve çırpındığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araç ile binanın çatısına çıktı. Martı, ekipler tarafından kontrollü olarak kurtarılarak 5’inci kat balkonuna indirildi. Martının ayaklarına dolanan ipi çözen itfaiye ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikleri kuşu doğal yaşam alanına bıraktı.

        İtfaiye eri Özgür Yıldız, "Bugün aldığımız ihbar üzerine Camikebir Mahallesi’nde bulunan binanın önüne geldik. 5 katlı binanın çatısından ipe asılı bir martının çırpındığını görünce merdiven yardımı ile onu 5’inci katın balkonuna indirdik. Daha sonra eve gidip martının ayağına dolanan ipi çözüp doğal yaşama bıraktık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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