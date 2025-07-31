Van Gölü, Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu

VAN'dahava sıcaklığı 33 dereceyi bulurken, serinlemek isteyenler Van Gölü'ne akın ediyor. Van'ın yanı sıra çevre illerde de çok sayıda kişinin geldiği Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı'nda Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler yaşanıyor.

Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının 33 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü sahilini tercih ediyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, serinlemek için Van Gölü'ne giriyor.

'VAN'A SERİNLEMEK İÇİN GELDİK'

Diyarbakır'dan ailesi ile birlikte Van'a gelen Engin Göçen, "Diyarbakır çok sıcak. Biz de Van'a geldik. Güzel bir manzara var, göl var. Millet serinlenmeye gelmiş buraya. Van'ı tercih ediyorum. Diyarbakır çok sıcaktı, sıcakta pişiyorduk. Van'a serinlemek için geldik. Bir haftadır buradayız. Bu akşam yola çıkacağız" dedi.