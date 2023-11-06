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        Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki 13 mezarlık alanına 3 bin 400 kara selvi ağacının dikimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:46
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        Van'da mezarlık alanları ağaçlandırılıyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki 13 mezarlık alanına 3 bin 400 kara selvi ağacının dikimine başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde bulunan mezarlıklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

        Yıl boyunca mezarlıların koruma duvarları, kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, sökülen parke taşları, çeşmeler ve bankların bakım ve onarımını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla Van Orman İşletme Müdürlüğünce alınan ağaçlar, Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, Süphan ve Kurubaş mezarlık alanlarına dikecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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