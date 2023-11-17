Başkale'de 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı
Van'ın Başkale ilçesinde 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.
Belediye, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünün çiftçilere yönelik destekleri sürüyor.
Bu kapsamda, belediye önünde düzenlenen programda çiftçi ve muhtarlara 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.
Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çiftçilerden daha fazla üretim yapmalarını istedi.
Fidanlarını alan çiftçiler de yetkililere teşekkür etti.
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