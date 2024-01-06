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        Şiddetli karın ağrısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:10
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        Şiddetli karın ağrısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 37 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        Kara yoluyla ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntılı olması üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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