Şiddetli karın ağrısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan 37 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Kara yoluyla ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntılı olması üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.