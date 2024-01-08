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        9 yaşındaki kick boksçu, Türkiye şampiyonluğu için güç depoluyor

        Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, il birinciliğinin ardından Türkiye şampiyonasında da başarılı olmak için antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:58
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        9 yaşındaki kick boksçu, Türkiye şampiyonluğu için güç depoluyor
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        Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, il birinciliğinin ardından Türkiye şampiyonasında da başarılı olmak için antrenman yapıyor.

        İlçede ailesinin desteğiyle 2 yıl önce kick boksa başlayan Uyumaz, geçen yıl düzenlenen turnuvada il birincisi oldu.

        Bu yıl Muş'ta düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılacak olan Uyumaz, burada da birinci olarak yeni başarılara imza atmak istiyor. Bunun için ilçenin yüksek kesimlerinde kar örtüsü üzerinde ve spor salonunda antrenörü nezaretinde antrenman yapan Uyumaz, gelecekte dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Uyumaz, antrenörlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü söyledi.

        İl birinciliğinin üzerine yeni başarılar eklemek istediğini dile getiren Uyumaz, "Yüksek rakımlı bölgelerde, engebeli yerlerde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Kar ve soğuk havaya rağmen antrenmanlarımı aksatmıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğu. Efsanevi boksör Muhammed Ali'yi örnek alıyorum. Onun gibi başarılar elde etmek, dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

        Uyumaz'ın babası Samet Uyumaz ise ilçede esnaflık yaparak ailesinin geçimini sağladığını bildirerek, "Oğlum Türkiye şampiyonu olmak için kar kış demeden antrenmanlarını sürdürüyor. Oğlumun büyük bir sporcu olacağına, elde edeceği başarılarla ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

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