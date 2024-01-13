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        Van'da Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı

        Van'da Türk Kızılay gönüllüleri, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:06
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        Van'da Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı
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        Van'da Türk Kızılay gönüllüleri, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

        Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı.

        Bu nedenle birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

        Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de bölgeye giderek sürücülere kumanya dağıttı.

        Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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