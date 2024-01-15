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        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye ulaştırdı

        Van'ın Başkale ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:12
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        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye ulaştırdı
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        Van'ın Başkale ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Yukarı Dikmen Mahallesi'nde yaşayan, tansiyon ve şeker hastası kadının rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        Mahallenin yolunun kapalı olması dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesinin karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı, 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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