Van Valisi Ozan Balcı şair ve yazarlarla bir araya geldi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki yazar ve şairlerle bir araya geldi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentteki yazar ve şairlerle bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda konuşan Balcı, yazar, şairler ve sanatçılara çok önem verdiğini söyledi.

Kentteki kültürel atmosferi canlı tutmaya çalıştıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yazar, sanatçı ve şairler şehirlerin hafızası durumunda. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yazı yazmak ayrıcalıktır. Biz de kitap adına çok güzel işler yapıyoruz. İlimize 3 milyon kitap kazandırdık. Tematik liselere kitaplar aldık. 500 bin TÜBİTAK kitabını ilimize kazandırdık. Tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarına kütüphane kurduk. Kurumlarımıza kitap aldık. Devletin imkanlarını milletimiz için harcadık."

Balcı, daha sonra bir araya geldiği şair ve yazarlara kitap hediye etti.