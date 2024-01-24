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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1036 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1036 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:04
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1036 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1036 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van'da etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte gece başlayan kar yağışından dolayı 429 mahalle ve mezra yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kırsal mahalle yolları ile kent merkezindeki 25 ana arter ve sokaklarda yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında çalışma yürüttü.

        Başkale ilçesinde de belediye ekipleri, yollarda biriken karı, iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.

        - Hakkari

        Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, dünden bu yana aralıklarla devam eden kar ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Yüksekova'da 100 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Dağlıca yolunun 20-50. kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 266 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, ana cadde ve bağlantı yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Bitlis'in Ahlat ilçesi de etkisini sürdüren kardan dolayı beyaza büründü.

        - Muş

        Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Muş Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 241 köy yolunun kapandığını aktardı.

        Yentür, ekiplerin yolları açmak için sahada çalıştığını dile getirdi.

        Kent sakinlerinden Can Tuzcu ise karın yağmasına en çok çocukların sevindiğini belirterek, "Yağışın yarıyıl tatiline denk gelmesi iyi oldu. Çocuklar, mutlu olacaklar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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