Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da doğumdan sonra rahatsızlanan kadın ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumdan sonra rahatsızlanan kadın ile bebeği, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:05 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da doğumdan sonra rahatsızlanan kadın ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumdan sonra rahatsızlanan kadın ile bebeği, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Altıntaş Mahallesi'nde 15. gebeliği nedeniyle rahatsızlanan ve doğumu gerçekleşen annenin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, anne ile bebeğini alarak Bahçesaray Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Burada müdahaleleri yapılan anne ile bebeği, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu görüntülendi
        Küçükbaş hayvan sürüsünün kar örtüsü arasındaki yolculuğu görüntülendi
        Küçükbaş sürüsünün karda zorlu yolculuğu
        Küçükbaş sürüsünün karda zorlu yolculuğu
        Önce paletli ambulans, sonra ambulans helikopter kullanılarak hastaneye ula...
        Önce paletli ambulans, sonra ambulans helikopter kullanılarak hastaneye ula...
        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Başkale'de karlar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı (2)
        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı (2)
        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü
        Van'da ahır yangını; 1 katır ile 50 keçi öldü