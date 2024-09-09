Van'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın hazırlıkları devam ediyor.

Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, başkan yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri, fuarın yapılacağı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Takva, gazetecilere, heyecanlı bir faaliyetin arifesinde olduklarını söyledi.

Özellikle 1990'lı yılların başlangıçta Avrupa'da ön plana çıkan yeme içme kültürü bilimi olarak adlandırılan gastronominin artık kentlerin tanıtımında ve markalaşmasında önemli bir destinasyon haline geldiğini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Aradan geçen sürede hem ülkemiz hem de dünyanın birçok kenti her ne kadar tarihi, turistik imkan ve olanaklarıyla, coğrafi değerleriyle ya da inovatif yaklaşımlarıyla öne çıksa bile son 30-35 yıla damgayı vuran en önemli çıkış noktalarından bir tanesi insanlığın doğumundan ölümüne kadar hayatını belirleyen yeme içme kültürünün artık bilimsel bir faaliyet olarak tartışılıyor olması ve bunu artık şehirlerin markalaşmasında da önemli bir yere gelmesi meselesidir. Dolayısıyla Van şehri kadim geçmişiyle bu anlamda fark yaratan şehirlerden biridir. Bunu kurumsal manada bilinir hale getirmek, yeme içme kültürümüzü ülkemize ve dünyaya tanıtmak, bu meseleye ilgi duyan çevrelerin şehrimizi ziyaret etmesine vesile olmak amacıyla bu yılda ikincisini yapacağımız fuarın açılış hazırlıklarına devam ediyoruz."