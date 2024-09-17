Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Van'da partililerle buluştu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Van'da partililerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Van'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Alfatlı, iki suça idam cezasının getirilmesi noktasında kararlı olduklarını söyledi.

        Son günlerde Narin Güran ve Sıla bebekle ilgili yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu belirten Alfatlı, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri içimizi yakan, bizi derinden yaralayan Narin Güran evladımız. Hemen akabinde Sıla bebeğimiz var. Sözün bittiği yerdeyiz. Vicdanların kanadığı yerdeyiz. Dolayısıyla BBP olarak baştan beri iki konudaki suça idam cezasının getirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Birincisi yavrularımızı katleden ve sözlerini dahi ifade edemeyeceğimiz şekilde canice onları hayattan koparanlara idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. İkinci suç ise Mehmetçiklerimizi, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı ve yavrularımızı terör örgütleri, kalleşçe saldırılarıyla şehit ediyor. Dolayısıyla o bombayı patlatan, terör eylemini gerçekleştirenlere cezası verilmesi gerekiyor."

        İki suça idam cezasının gelmesi için 3 milyona yakın imza topladıklarını anlatan Alfatlı, ülkenin her yerinde topladıkları imzaları TBMM'ye sunduklarını ifade etti.

        Ekonomi politikalarına da değinen Alfatlı, "Asgari ücretlilerimizde, esnafımızda, dar gelirlimizde ve geniş kesimlerde ciddi bir ekonomik problem var. Enflasyon inşallah önümüzdeki tedbirlerle göreceli olarak düşme eğilimi içerisinde ancak hayat pahalılığı da devam ediyor. BBP olarak ekonomik anlamda projelerle bu sorunun çözümlenmesi noktasında önerilerimizi, fikirlerimizi ve görüşlerimizi yetkililerle paylaşıyoruz." diye konuştu.

        Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK üyeleri Recep Er ve Uğur Karaca da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı
        Ayağı harç karma makinesine sıkıştı
        BBP'li Alfatlı: İdam cezasının getirilmesi noktasında kararlıyız
        BBP'li Alfatlı: İdam cezasının getirilmesi noktasında kararlıyız
        Van'daki Körzüt Kalesi kalıntısında arkeolojik kazılar sürüyor
        Van'daki Körzüt Kalesi kalıntısında arkeolojik kazılar sürüyor
        2 üniversite bitiren görme engelli santral memuru, telefon rehberi gibi
        2 üniversite bitiren görme engelli santral memuru, telefon rehberi gibi
        Vanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gitti
        Vanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gitti
        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 113 düzensiz göçmen yakalandı