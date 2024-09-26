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        Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluşturdu

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:47
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        Müzik tutkunu milli antrenör, 54 yılda 5 bin 200 kasetlik koleksiyon oluşturdu
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan atletizm milli takım antrenörlerinden İzzet Batmaz, 54 yılda oluşturduğu 5 bin 200 kasetlik koleksiyonunu özenle koruyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm dalında birçok şampiyon sporcu yetiştiren 69 yaşındaki Batmaz, müziğe olan tutkusuyla da dikkati çekiyor.

        Bu tutkusu nedeniyle 15 yaşında kaset biriktirmeye başlayan Batmaz, 54 yıllık süreçte satın alarak, yakınlarından isteyerek ya da il dışından getirterek 5 bin 200 kasetin yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

        Bir zamanların en gözde müzik dinleme araçlarından olan kasetleri numaralandırarak defterine kaydeden Batmaz, bu sayede dinlemek istediği kaseti kısa sürede buluyor.

        Koleksiyonunda birçok sanatçının tüm albümlerini bulunduran Batmaz, kasetten dinlediği şarkılara eşlik ederek ailesine ve misafirlerine nostaljik anlar yaşatıyor.

        - "Bu mirası çocuklarıma bırakmak istiyorum"

        Türk halk müziğini çok sevdiğini belirten İzzet Batmaz, AA muhabirine, 1970'te hobi olarak kaset biriktirmeye başladığını söyledi.

        Aradan geçen 54 yıllık süreçte 5 bin 200 kaset biriktirdiğini anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

        "Zaman zaman ilçemizde ya da ilimizde bulamadığım kasetleri il dışından istedim. Bazen de kaset almak için yolculuğa çıktım. Böylece kasetlerin serisini tamamlamaya çalıştım. Hemen hemen tüm sanatçıların kaseti koleksiyonumda var. Kasetleri özenle koruyorum ve bu mirası çocuklarıma bırakmak istiyorum. Koleksiyonuma bir servet harcadım diyebilirim ama pişman değilim. Çok mutluyum çünkü geleceğe bir arşiv bıraktım. En azından gençlerimiz bu kaset arşivini görürler. Geçmişte müziğin nasıl dinlendiği hakkında fikir sahibi olurlar. Evde yer kalmadığı için depomdaki alanda kasetleri muhafaza ediyorum."

        Batı illerine giden otobüs şoförlerine bazen kaset siparişi verdiğini dile getiren Batmaz, "5 bin 200 kasetin tamamına numara verdim ve defterime kaydettim. Hangi kaseti dinlemek istiyorsam defterden numarasına bakıyorum ve kısa sürede yerini buluyorum. Teybime takarak rahatlıkla dinliyorum." dedi.

        - "Bu koleksiyonda büyük bir emek var"

        İzzet Batmaz'ın oğlu Can Batmaz ise babasının koleksiyonu oluşturmasında en büyük yardımcılarından biri olduğunu belirtti.

        Kasetlerin biriktirilmesinde babasına destek olduğunu anlatan oğul Batmaz, şunları kaydetti:

        "Projenin son 20 yılında ben de varım. Babam hobi olarak başlamış ama sonra tutkuya dönüşmüş ve büyük bir koleksiyon ortaya çıkmış. Ben de yıllardır bu çalışmaya katkı sunmaya çalışıyorum. Bu dönemde artık kasetin yerinin kalmadığını herkes biliyor ama bu koleksiyonda büyük bir emek var. Sadece bir sanatçının sesi değil, bir saz üstadının bağlaması, üflemeli çalgının melodisi var. Bizim için çok kıymetli. Birçok yerden arşivi paylaşmamız için teklif geldi ancak biz kabul etmedik. Elimizden geldiğince bu koleksiyonu koruyacağız."

        Batmaz, kasetlerin artık piyasadan kalktığını, nostaljik bir ürün olduğunu dile getirerek, "Müslüm Gürses, Türkiye'de en çok albüm yapan isimlerden birisi. Onun belki de hiç kimsede olmayan albümleri koleksiyonda yer alıyor. Arşiv öyle kolay oluşmadı. Bir albümü bulmak için birkaç şehre gitmişliğimiz var. Belki de şu an kimi sanatçının kendi albümü elinde yoktur ama burada mevcuttur." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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