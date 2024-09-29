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        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:05
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        GÜNCELLEME - Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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        Van'da, kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş (21), cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.

        Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, dün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de aramaların yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - "Kızım kaybolmadan önce annesi ile konuşuyor"

        Umutla kızının bulunmasını bekleyen baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere, Çarşamba günü kızını Van'a getirerek yurda yerleştirdiğini söyledi.

        Kızının akşam kaybolduğunu belirten baba Kabaiş, şöyle konuştu:

        "Kızım kaybolmadan önce annesi ile konuşuyor, markete gideceğini söylüyor. Annesi, yurda geç kalmaması için uyarıyor. Kızım sahile gidiyor orada bankta oturuyor. Sahile indiğinde kameranın görüş açısından çıkıyor. Annesi ve oda arkadaşı ulaşmaya çalışıyor fakat ulaşamıyor. Kızım gece yurda giriş yapmamış. Bunun hemen fark edilip bildirilmesi gerekiyordu. Kızımın telefonu, kulaklığı, suyu ve keki sahilde görülmüş. Maalesef kameralar sahil kısmını çekmiyor. Arama çalışmaları devam ediyor. Polis memurları her yeri arıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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