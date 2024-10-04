Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları yedinci gününde

        Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları yedinci gününde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının yer aldığı çalışmalarda, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak gölün derinlikleri taranıyor.

        Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazının da kullanıldığı çalışmalarda, çevredeki her yer kontrol ediliyor.

        AFAD, Çevik Kuvvet, Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ve Yunus ekipleri ile sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sahilde çalışma yürütüyor.

        Sahile yakın olan Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılarda ve sazlık alanlarda arama yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceliyor.

        Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte

        Benzer Haberler

        Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi
        Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok (2)
        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok (2)
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
        Van'da öğretmenevi mutfağında hazırlanan yemekler öğrencilere ulaştırılıyor
        Van'da öğretmenevi mutfağında hazırlanan yemekler öğrencilere ulaştırılıyor
        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok
        Van'da arama çalışmaları 6'ncı güne girdi; Rojin'den hala haber yok