Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        GÜNCELLEME - Van'da 7 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

        Van'ın Muradiye ilçesinde 7 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş, yaşadığı mahalle yakınındaki vadide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Van'da 7 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde 7 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş, yaşadığı mahalle yakınındaki vadide ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 28 Eylül'den itibaren kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.

        Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek verdi.

        Mahalle yakınındaki vadide yoğunlaştırılan çalışmalarda Ertaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        11 yaşındaki Muhammed, Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanıyor
        11 yaşındaki Muhammed, Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Van'da 86 yaşındaki kayıp dronla aranıyor
        Van'da 86 yaşındaki kayıp dronla aranıyor
        Van'da 7 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı
        Van'da 7 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı
        11 yaşındaki Muhammet Bekir, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
        11 yaşındaki Muhammet Bekir, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
        Rojin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; termal kameralı dron da devrede
        Rojin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; termal kameralı dron da devrede
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisi için termal kamerayla arama yapılıyor
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisi için termal kamerayla arama yapılıyor