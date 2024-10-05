GÜNCELLEME - Van'da 7 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
Van'ın Muradiye ilçesinde 7 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş, yaşadığı mahalle yakınındaki vadide ölü bulundu.
Van'ın Muradiye ilçesinde 7 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş, yaşadığı mahalle yakınındaki vadide ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 28 Eylül'den itibaren kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.
Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek verdi.
Mahalle yakınındaki vadide yoğunlaştırılan çalışmalarda Ertaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ertaş'ın cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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