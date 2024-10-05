GÜNCELLEME - Van'da 7 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek verdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 28 Eylül'den itibaren kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.

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