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        Van'da polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Van'da polis ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:40
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        Van'da polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Van'da polis ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki okulları ziyaret etti.

        Vakıfbank İlkokulu, Vakıfbank Ortaokulu, Süphan Anaokulu, Abdülhamit Han İlkokulu, Abdülhamit Han Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Kalecik İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        "Trafik Dedektifleri" ve "Trafik Eğitim Parkı" projeleri hakkında öğrencileri bilgilendiren ekipler, sordukları soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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