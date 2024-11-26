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        Van'da rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:06
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        Van'da rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        Bnun üzerine hastayı almaya giden sağlık ekipleri, kardan dolayı mahalleye ulaşamayınca, bölgeye Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından mahalleden alınan hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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