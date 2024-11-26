Van'da rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, ilçeye 70 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.