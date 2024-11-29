Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

Van, Muş ve Bitlis'te kardan kapanan yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesinde 2 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 22 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kalan 2 yolu açmak için çaba gösteriyor.

Ekipler, açılan yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor. - Muş Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kapanan 70 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi. Yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini dile getirdi.

Kentte kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu. Muş-Bitlis kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hasköy ilçesinde ise bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. - Bitlis Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 70 köy yolundan 69'unu açtıklarını bildirdi.