Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor

        Van, Muş ve Bitlis'te kardan kapanan yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Muş ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Muş ve Bitlis'te kardan kapanan yolların açılması ve genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Gürpınar ilçesinde 2 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 22 mahalle ve mezra yolunu açan ekipler, kalan 2 yolu açmak için çaba gösteriyor.

        Ekipler, açılan yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kapanan 70 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

        Yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini dile getirdi.

        Kentte kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Muş-Bitlis kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Hasköy ilçesinde ise bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 70 köy yolundan 69'unu açtıklarını bildirdi.

        Yollarda genişletme çalışmalarının yapıldığını kaydeden Kurtkan, kapalı 1 köy yolunu ulaşıma açacaklarını belirtti.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Araçların camlarının buz tuttuğu ilçede, sürücüler donmaması için araçlarını naylon brandayla örttü.

        Vatandaşlardan Ali Akdoğan, kentte dondurucu soğuğun etkili olduğunu belirterek, "Sabah aracımı çalıştırmakta zorlandım. Camları da buz tutmuştu. Kış mevsimi burada çetin geçiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?

        Benzer Haberler

        Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası
        Bahçesaray Belediye Başkanı Hazir'e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da takibe alınan araçta 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 gözal...
        Van'da takibe alınan araçta 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 gözal...
        Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 24 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kilometrelerce yol katedip kırsaldaki çocuklar için "Narin Kütüphanesi" kur...
        Kilometrelerce yol katedip kırsaldaki çocuklar için "Narin Kütüphanesi" kur...