Van'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi

Van'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adayları normal doğum konusunda bilgilendirildi.

Hastanede anne adaylarına yönelik başlatılan eğitim programları sürüyor.

Gebelik süreci, doğum ve lohusalık dönemine ilişkin bilgilerin aktarıldığı eğitimlerde uzman doktor ve hemşireler, anne adaylarına sağlıklı bir gebelik süreci için rehberlik ediyor.