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        Van'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi

        Van'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adayları normal doğum konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:08
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        Van'da kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi
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        Van'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adayları normal doğum konusunda bilgilendirildi.

        Hastanede anne adaylarına yönelik başlatılan eğitim programları sürüyor.

        Gebelik süreci, doğum ve lohusalık dönemine ilişkin bilgilerin aktarıldığı eğitimlerde uzman doktor ve hemşireler, anne adaylarına sağlıklı bir gebelik süreci için rehberlik ediyor.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

        Öncelikli tercihlerinin normal doğum olduğunu belirten Güney, "Normal doğumun özellikle bebeklerin akciğer gelişimi üzerinde olumlu etkileri var. Normal doğum sırasında bebek, doğum kanalından geçtiğinde belirli bir stres yaşar. Bu durum, bebeğin akciğer gelişimini destekler ve yeni doğan yoğun bakım yatış oranlarını azaltır. Ayrıca normal doğum yapan bir anne, doğumdan 24 saat sonra taburcu olabilirken, sezaryende bu süre 48 saate kadar çıkabiliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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