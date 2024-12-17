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        Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:47
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        Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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