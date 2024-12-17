Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.