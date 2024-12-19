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        Van'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:33
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        Van'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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