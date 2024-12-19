Van'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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