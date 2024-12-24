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        Van'da farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:02
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        Van'da farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 78 bin 255 kişi ile 64 bin 521 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalarda haklarında farkı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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