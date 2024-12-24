Van'da farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı

Ayrıca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 78 bin 255 kişi ile 64 bin 521 aracın sorgulaması yapıldı.

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