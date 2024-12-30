Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hamile kadının Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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