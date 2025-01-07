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        Van ve Bitlis'te 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:46
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        Van ve Bitlis'te 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.

        Ekipler, 30 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 14 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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