Van ve Bitlis'te 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.