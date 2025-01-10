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        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:46
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        Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

        İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

        İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, kurumun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali ÇINAR ise istihdam istatistikleri ve engelli ve eski hükümlü projeleri hakkında sunum yaptı

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Elçi de 2025 -2026 eğitim öğretim döneminde açılacak bölümler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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