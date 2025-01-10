Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali ÇINAR ise istihdam istatistikleri ve engelli ve eski hükümlü projeleri hakkında sunum yaptı

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

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