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        Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastalara implant tedavi hizmeti sunuluyor

        Van'da 2021'den bu yana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, vatandaşlara uygun fiyatlarla implant tedavi hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:23
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        Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastalara implant tedavi hizmeti sunuluyor
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        Van'da 2021'den bu yana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, vatandaşlara uygun fiyatlarla implant tedavi hizmeti sunuluyor.

        Hastaların sağlık durumuna uygun olarak en modern teknikleri kullanarak tedavi sürecinin yürütüldüğü merkezde, diş tabipleri Murat Özyıldız ile Hakan Türk tarafından bugüne kadar 216 hastaya 600 implant tedavisi uygulandı.

        Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Mehmet Aktaş, 2021'de implant tedavisine başladıklarını ve bu yöntemin diş hekimliğinde önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

        İmplant tedavisinin avantajlarını anlatan Aktaş, "Sabit protez tedavisinde, eksik dişlerin yerine diş yapmak için sağlıklı ön ve arka dişleri kesmek zorunda kalıyoruz ancak implant cerrahisinde çene kemiğine titanyum vida yerleştirerek diş kaybını telafi ediyoruz. Bu yöntemle ön ve arka dişlere hiçbir zarar vermeden eksik dişi yerine koyabiliyoruz. Hastalarımız bu sayede hem sağlık hem de estetik açısından merkezimizden mutlu ayrılıyor." dedi.

        Diş tabibi Hakan Türk ise hastaların tercih ettikleri marka ile tedavi sürecini başlattıklarını belirterek, "İki gün süren tedaviyle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Burada yapılan implantlar fiyat anlamda da daha ekonomik." dedi.

        Tedavi için hastaneye başvuran Gonca Uman da geçen hafta implant tedavisine başladığını, bugün dikişlerinin alındığını anlattı.

        Uman, "Yemeği çiğnemede sorun yaşadığım için implant tedavisine başladım. Başka diş sağlığı merkezlerine de gittim ama hem daha güvenli hem de daha uygun fiyatlı olduğu için Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini tercih ettim. Tedavi sürecimden çok memnun kaldım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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