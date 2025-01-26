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        Vangücü Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü

        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Vangücü Spor Kulübü, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:44
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        Vangücü Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü
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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Vangücü Spor Kulübü, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

        İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında 1 gol atıp, 1 gol yiyen Vangücü Spor Kulübü, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.

        Galeri
        Galeri

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