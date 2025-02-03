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        Van'da eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı

        Van'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:54
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        Van'da eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Van'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras başkanlığında, İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesinde yapılan toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği tedbirleri ele alındı.

        Ayrıca "Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin önemi, MEBİ platformunun kullanımı, valilik projeleri, eğitim öğretim döneminde atılacak adımlar ve okulların fiziki durumu masaya yatırıldı.

        Programda konuşan Aras, il genelinde yapılması planlanan 19 okul ve Tuşba ilçesine yapılacak Fen Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için gerekli hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

        Projelerin hayata geçmesiyle kentte okul ihtiyacının neredeyse tamamının karşılanacağını belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Bazıları diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlamalara gidiyor. Hayır, böyle bir kısıtlama yok. Tam tersi geçen yıla göre ihtiyaçlarımız daha fazla karşılandı. İlimizde eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü destek sağlanıyor. Yeni projeler ve yatırımlarla çocuklarımız için en iyi eğitim ortamını oluşturmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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