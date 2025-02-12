Van'da Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu

Van'da soğuk havanın etkili olduğu Erciş ilçesindeki Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki kanyon, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtlarının oluştuğu kanyon, fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

Kanyonu gezen fotoğrafçılar, dev buz sarkıtlarının olduğu bölgeyi fotoğrafladı.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, AA muhabirine, bölgede kanyonun yanı sıra irili ufaklı birçok şelalenin buz tuttuğunu söyledi.

Havanın soğuk geçtiğini belirten Coşar, "Sarkıtların boyu yaklaşık 15 metre yükseklikte. Muhteşem bir görsel oluşturmuş. Herkesi buraya davet ediyoruz. Görülmeye değer bir kanyon. Harika doğal güzellikler var. Buraya gelen bir daha gitmek istemiyor. Buradaki güzelliklere hayran kalmamak elde değil." dedi.