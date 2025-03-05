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        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:18
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak darlığı (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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