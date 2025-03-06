Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Kadının acil olarak Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait sikorsky helikopter ilçeye yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğumu yaklaşan kadın dün Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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