Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı.
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak.
Talepleri kayıt altına alınan engelliler, tedavi günlerinde belediyeye ait engelli taşıma aracıyla evlerinden alınarak hastaneye götürecek, tedavileri tamamlandıktan sonra da evlerine bırakılacak.
Ulaşım hizmeti sayesinde engellilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.
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