Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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