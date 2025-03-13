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        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği

        Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:17
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        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği
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        Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak.

        Talepleri kayıt altına alınan engelliler, tedavi günlerinde belediyeye ait engelli taşıma aracıyla evlerinden alınarak hastaneye götürecek, tedavileri tamamlandıktan sonra da evlerine bırakılacak.

        Ulaşım hizmeti sayesinde engellilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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