Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk, Kürt, Çerkez, Laz, hiçbir ayrım yapmadan ülkemizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz." dedi.

Programlara katılmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Yılmaz ve Ramazan Can, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ile Van'a gelen Bakan Tunç, Hüsrevpaşa Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yapacakları ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruyu yanıtlayan Tunç, Kabaiş'in hayatını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Kabaiş'in ailesine, yakınlarına ve Van halkına başsağlığı dileyen Tunç, şöyle konuştu:

"Rojin'in kaybından sonra 18 günlük bir arama süreci gerçekleşti. Yoğun bir şekilde Van denizi etrafında aramalar yoğunlaştırılmıştı ve 18'inci gün cansız bedenine ulaşılmıştı. Bir yandan da adli soruşturma başlatılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında da detaylı bir inceleme yapıldı. Adli tıp incelemeleri ve yine cep telefonu ile dijitallerinde, e-posta adreslerinde incelemeler yapıldı. Şu anda soruşturma devam ediyor. İlk bulgulara göre 'suda boğulma' şeklinde adli tıp raporu söz konusu. Bunun bir cinayet mi intihar mı olup olmadığına yönelik son değerlendirmeler, tüm bu delil araştırmalarından, adli tıp raporlarından ve dijital incelemelerden sonra ortaya çıkacak bir husus. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasını bekliyoruz. O soruşturma neticesinde her şey ortaya çıkacaktır."

Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Tunç, yargının, soruşturma makamlarının vereceği kararı hep birlikte bekleyeceklerini kaydetti.

- "Milletimizin refahı için harcayacağımız paraları maalesef terörle mücadelede harcamak zorunda kaldık" Terörsüz Türkiye hedefinin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Tunç, Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'na başlarken terörden kurtulmuş olmasının herkesin dileği olduğunun altını çizdi. Milletçe birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirerek yola devam etmeleri gerektiğini belirten Tunç, "Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 yıl önce bir dinamit konuldu, fitne ateşi yakıldı ve bu fitne ateşi 40 yıldan bu yana ülkemizi ve milletimizi rahatsız etti. Büyük kayıplar verdik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Milletimizin refahı için, eser üretmek için harcayacağımız paraları maalesef terörle mücadelede harcamak zorunda kaldık. Ülkemizin enerjisi maalesef buraya harcandı. Tabi en önemlisi de binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Bu büyük acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı çok önemsiyoruz." diye konuştu. Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlı mücadeleler verdiğini dile getiren Tunç, "Bu uğurda çok şehit verdik. Teknolojinin, milli silahlarımızın ve bu kapsamda kapasitemizin artmasıyla terörle mücadelede büyük bir başarı sağladık. Milletimizin huzurunu sağlamak için gerek içten, gerek dıştan gelen tehditleri ortadan kaldırmak için milletçe büyük bir mücadele içinde olduk." dedi. - "Türkiye daha güçlü şekilde yoluna devam edecek" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan yeni adımların olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti: "DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrasında devam eden çalışmalar var. Terörün sonlandırılması, terör örgütünün kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik çağrının değerlendirilmesi çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ülkemizde yepyeni bir dönemin, terörsüz bir Türkiye'nin başlaması hepimizin hedefi. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, hiçbir ayrım yapmadan ülkemizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı ve o hançer çıkarılacak ve Türkiye o yaralarını da hızlıca tedavi ederek daha güçlü şekilde yoluna devam edecek."

- "Yasanın getirdiği birtakım sorumluluklar var" Basın mensuplarının sahipsiz hayvanlarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçen yıl yasalaştığını anımsattı. Yasanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu yasa Meclis'te görüşülürken birtakım dezenformasyonlar da yapıldı. 'Hayvan katliamı' diyenler oldu. Burada 'hayvan katliamı' şeklinde bunu değerlendirmek doğru değil. Burada hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklarımız güvenli olsun. Bu anlamda yasanın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Belediyelere, İl Özel İdarelerine yönelik bir takım görevler söz konusu. Belediyeler bütçelerinden bu konu için pay ayırmak zorunda. Barınak yapmak ve sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, onların tedavileri ve sağlıklı bir ortamda yaşatılmasıyla ilgili belediyelerimize ve İl Özel İdarelerimize verilen görevler var. Bu görevleri yerine getirmek gerekiyor. Belediye bütçelerinden, Büyükşehir Belediyeleri binde 3, diğer belediyeler de binde 5 oranında bir önceki yılın gelirinin bu orandaki kısmını sadece bu alana ayırmak mecburiyetindeler. Eğer ayrılmamışsa burada belediye başkanının, meclis üyelerinin bir sorumluluğu söz konusu." - "Yasayı en etkin şekilde uygulamak gerekiyor" Sahipsiz hayvanlarla ilgili konunun adli boyutunun da bulunduğuna işaret eden Tunç, "Maalesef sahipsiz hayvanlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu çağda sokakta yürünememesi, ekmek almaya giden çocuğumuzun köpekler tarafından parçalanmış olması kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. Bunu hep beraber önleyeceğiz. İnsanlarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önce gelir. Hayvanlarımızın da sağlığı her şeyden önce gelir. Onlar da bir can. Onları uygun ortamlarda yaşatacağız, kısırlaştıracağız. Onların kendi sağlığını tehdit eden, birbirlerine de zarar veren ortamlardan korumamız gerekecek." ifadelerini kullandı. Sokakları daha güvenli hale getirmenin yolunun yasanın uygulanması olduğunu vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı: