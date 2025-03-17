Başkale'de yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

Van'ın Başkale ilçesinde Dünya Yetimler Günü ve İyilik Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, kız öğrenci pansiyonunda düzenlenen programda çocuklarla bir araya geldi, sohbet etti.

Daha sonra çocuklarla iftar yapan Erdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her zaman yetim ve öksüz çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Onlara sağlıklı, huzurlu, başarılarla dolu ve sevgiyle çevrili bir yaşam diliyoruz. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı güçlendiren en güzel adımlardan biridir." diye konuştu.

Çocuklara hediyelerin verildiği programa İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan da katıldı.