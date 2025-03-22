Başkale'de yaşlı ve engelliler için iftar programı düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde yaşlı ve engellilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Kız öğrenci pansiyonu yemekhanesinde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyor. Bu ay, dostluğun, kardeşliğin, birbirlerine sahip çıkma duygusunun daha çok ortaya çıktığı mübarek bir ay. Allah hepimize sağlıklı ve huzurlu yaşam versin." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak katıldı.