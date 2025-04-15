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        Vanlı hayırseverler, Gazze halkı için arsa ve 2 araç bağışladı

        Van'da 3 hayırsever, bir arsa ve 2 aracı Gazze halkı için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:37
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        Vanlı hayırseverler, Gazze halkı için arsa ve 2 araç bağışladı
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        Van'da 3 hayırsever, bir arsa ve 2 aracı Gazze halkı için bağışladı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım ve mağduriyete duyarsız kalmayan hayırseverler yardım kampanyasına destek verdi.

        3 hayırsever, 7 bin metrekarelik arsa, bir otomobil ve bir hafif ticari aracı Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi insani yardımları organize eden Umut Kervanı Derneğine bağışladı.

        Van Umut Kervanı Derneği Başkanı Sedat Vatan, Gazze'de 20 aydır vahşi soykırımın devam ettiğini söyledi.

        20 aydır ellerinden geldiğince Gazze'deki Müslümanlara yardım ettiklerini belirten Vatan, şunları kaydetti:

        "Yaşanan soykırıma karşı duyarsız kalmayan hayırseverlerimiz ellerinden gelen her türlü desteği sundu. Onların teslim ettiği bağışları Gazze'deki kardeşlerimize mümkün mertebe göndermeye gayret ettik ve ediyoruz. Kimi hayırseverimiz altın ve değerli eşyalarını, kimisi de arsasını, evini ve arabasını aracılığımızla Gazze'ye bağışlıyor. Desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverimizden Allah razı olsun. Bağışları nakde çevirerek Gazze'deki Müslümanlara ulaştıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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