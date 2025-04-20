Van'da 124 araç trafikten men edildi
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 124 araç trafikten men edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 124 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan'da 1518 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.
Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise 15 bin 684 araç kontrol edildi, 688 sürücü ve araca 2 milyon 305 bin 510 lira idari ceza uygulandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 124 araç trafikten men edildi.
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