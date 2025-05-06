Van'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Trafik kuralları ve yayaların trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgilendirilen çocuklar, akülü araç kullanarak trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklara trafik bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

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