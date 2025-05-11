Van Valisi Ozan Balcı'dan Anneler Günü mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, annelerin şefkati, merhameti ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

Annelerin sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarını aktaran Balcı, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin gününü kutladığını ifade etti.

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü topluma öğreten annelerin, ülkede mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük güç olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."