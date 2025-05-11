Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Valisi Ozan Balcı'dan Anneler Günü mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Valisi Ozan Balcı'dan Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, annelerin şefkati, merhameti ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirtti.

        Annelerin sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarını aktaran Balcı, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin gününü kutladığını ifade etti.

        Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü topluma öğreten annelerin, ülkede mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük güç olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal olduğunu ifade etmiştir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hürmet edilse azdır. Karşılıksız ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi
        Van'da 3 ton 820 kilo inci kefali ele geçirildi
        Van'da 3 ton 820 kilo inci kefali ele geçirildi
        Van'da kadın askerler, hastanede tedavi gören anneleri ziyaret etti
        Van'da kadın askerler, hastanede tedavi gören anneleri ziyaret etti
        Martıların göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi
        Martıların göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi
        Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Güvenlik korucusu anne, silah arkadaşlarıyla vatan nöbetinde
        Güvenlik korucusu anne, silah arkadaşlarıyla vatan nöbetinde