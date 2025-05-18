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        Van Gölü'nün eşsiz koyları off-road tutkunlarını ağırladı

        Van'da "Anadolu İlleri Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen off-road etkinliğinde maceraseverler, Van Gölü'nün eşsiz koylarını keşfetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:02
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        Van Gölü'nün eşsiz koyları off-road tutkunlarını ağırladı
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        Van'da "Anadolu İlleri Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen off-road etkinliğinde maceraseverler, Van Gölü'nün eşsiz koylarını keşfetti.

        Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında Van'a gelen off-road tutkunları, tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri gezdi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 38 kişi, arazi araçlarıyla İnköyü sınırlarındaki Ağin koylarının hakim tepelerine çıktı.

        Zorlu parkurda araçlarıyla tepelerin zirvesine ulaşan maceraseverler, Van Gölü'nü ve koyların manzarasını izledi, fotoğraf çekti.

        Jandarma ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği gruptakiler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        - "Terör Türkiye'nin gündeminden çıktıkça inşallah bu bölge daha da canlanacak"

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları ekibiyle etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda dün ilk olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gittiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Adilcevaz'da bir off-road gösterimiz de oldu. Tarih, turizm ve ceviz diyarı Adilcevaz'daki programı tamamladıktan sonra bugün de Van'dayız. Şu anda eşsiz ve güzel bir coğrafyadayız. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle inşallah buralar daha da canlanacak. Akdamar Adası ve oradaki tarihi kiliseyi de ziyaret ettik. Yıllık 350 bin civarında yerli ve yabancı turistin geldiğini öğrendim. Bölge normalleştikçe, terör Türkiye'nin gündeminden çıktıkça inşallah bu bölge daha da canlanacak, gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı daha da artacak."

        Etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı kulübe teşekkür eden Çiftçi, "Bize destek veren Bitlis Valiliğimize, Adilcevaz Kaymakamlığımıza, yine Sayın Van Valimize ve Gevaş Kaymakamımıza, bugün sınırlarında bulunduğumuz muhtarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Doğa Anadolu Bölgesi'nin gezilebilecek en güzel yerlerinden biri Van"

        Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise Erzurum Valiliği ile "Anadolu İlleri Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis ve Van'da güzel etkinlikler yaptıklarını belirtti.

        Bölgenin eşsiz güzellikleriyle öne çıktığını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu:

        "Terörsüz Türkiye sloganımızla çıktığımız bu yolda yapılan faaliyetlerimiz güzel geçti. Doğu Anadolu Bölgesi'nin gezilebilecek en güzel illerden biri Van. Bugün Van'da deniz beklerken okyanusla karşılaştık. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir heyecan. Bütün macera ve doğa severlerin Van'ı mutlaka gezmelerini istiyoruz. Bu eşsiz güzellik, bu eşsiz doğa gerçekten çok güzel. Yaklaşık 12 araç ve 38 kişi ile çıktığımız bu yolda bölgemizin güzelliklerini geziyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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