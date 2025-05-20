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        Başkale'de "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde, Başkale Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:39
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        Başkale'de "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi
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        Van'ın Başkale ilçesinde, Başkale Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "BaşkaFest Bilim ve Teknoloji Festivali" düzenlendi.

        Festivalin açılışını yapan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak ve İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, sergiyi gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

        Öğrencileri yaptıkları çalışmadan dolayı kutlayan Erdoğan, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini güçlendiren festivalin önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve organizasyon ekibine teşekkür eden Erdoğan, etkinlik kapsamında başarılı olan öğrencilere ödüllerini verdi.

        Festivalde öğrencilerin bilişim, yenilenebilir enerji, çevre koruma ve mesleki teknoloji alanlarında geliştirdiği yenilikçi projeler sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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