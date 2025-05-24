Van'da fotoğrafçı ve ressamlardan Alzheimer hastaları için ikinci sergi

Van'da 17 fotoğrafçı ve ressam, "Yaşamdan İzler" sergisinde eserlerini ikinci kez alzheimer hastaları için sergiledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi'nce alzheimer hastaları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla sergi düzenlendi.

Van Bedesten Çarşısı'nda açılan "Yaşamdan İzler" sergisinde, Özlem Avcı, Ali İhsan Öztürk, Burak Demir, Erdal Temizaltın, Faysal Kanber, Murat Cacim, Murat Doğan, Okan Öntürk ve Özkan Bilgin'in çektiği fotoğraflar ile Doç. Dr. Mehmet Göktepe, Doç. Dr. Seyhan Kalaycı, Zeydin Eriş, Sibel Demiroğlu, Murat Özaras, Ebru Akyol Turan, Elanur Doğan Şahin ve Faris Şahin'in çizdiği resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

29 fotoğraf ve resmin yer aldığı serginin yarın da açık olacağı belirtildi.