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        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi

        Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:00
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        Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi
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        Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Havadan ve karadan denetimler yapan, akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutan güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Mayıs'ta yapılan 32 operasyonda, kaçak avlanılan 11 ton 810 kilogram inci kefali, 4 ton 10 kilogram canlı inci kefali, 3 şişme bot,​ 6 tırıvırı ağ, 879 metre ağ ele geçirildi.

        Canlı balıkları suya bırakan ekipler, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 29 kişiye de 621 bin 553 lira para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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