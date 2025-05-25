Van'da kaçak inci kefali avlayan 29 kişiye 621 bin 553 lira ceza verildi

Canlı balıkları suya bırakan ekipler, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 29 kişiye de 621 bin 553 lira para cezası uyguladı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Mayıs'ta yapılan 32 operasyonda, kaçak avlanılan 11 ton 810 kilogram inci kefali, 4 ton 10 kilogram canlı inci kefali, 3 şişme bot,​ 6 tırıvırı ağ, 879 metre ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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