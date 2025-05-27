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        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

        Van'da Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:59
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        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
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        Van'da Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

        Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Van, Bitlis ve Hakkari yöresinin geleneksel yemeklerinden keledoş, ayran aşı, tuzlu balık, Van pastası, çirişli bulgur pilavı ve kayısı kavurması hazırlandı.

        Geleneksel yöntemlerle yapılan yemeklerin tanıtıldığı program ilgi gördü.

        Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, gazetecilere, amaçlarının geleneksel Türk mutfağını yaşatmak ve bu kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

        Bölgenin zengin mutfak kültürüne vurgu yapan Baran, şunları kaydetti:

        "Van ve çevresi ile Bitlis ve Hakkari'nin özgün lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına tanıtmak istiyoruz. Menüde yer alan tüm yemekler, atalarımızdan kalan asırlık tariflerle hazırlandı. Bu tarifleri günümüzde yaşatarak kültürel hafızamızı canlı tutmayı hedefliyoruz. Bu mutfağı yaşatmak ve unutulmaya yüz tutan lezzetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluğumuz."

        Galeri
        Galeri
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