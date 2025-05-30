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        Van'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği dronla görüntülendi

        Van'ın Gürpınar ilçesindeki mendereslerin çevresi, havanın ısınmasıyla ilkbahar tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:50
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        Van'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği dronla görüntülendi
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        Van'ın Gürpınar ilçesindeki mendereslerin çevresi, havanın ısınmasıyla ilkbahar tonlarına büründü.

        İlçede yüksek rakımlı bölgelerde karın erimesiyle dere ve akarsular canlandı.

        Hoşab Mahallesi kırsalında bulunan derenin oluşturduğu mendereslerin çevresi, bahar renklerine büründü.

        Çorak dağların arasında uzanan yemyeşil vadide kıvrımlarıyla dikkati çeken menderesler, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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